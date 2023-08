Nona Pedalata della Memoria da Vicarello a Padule di Fucecchio: Torna l'Eccidio di Fucecchio

L’Unione Sportiva Vicarello 1919, con il patrocinio dell’Aics e del Comune di Fucecchio, organizza la nona Pedalata della Memoria, una pedalata non competitiva con partenza da Vicarello e arrivo a Castelmartini (Padule di Fucecchio, teatro dell’eccidio, una delle stragi più gravi della seconda guerra mondiale). L’appuntamento è per il prossimo 10 settembre. Secondo il programma ci sarà il ritrovo nel parcheggio Galilei a Vicarello e da qui partenza con pullman e accompagnatori. Alle 11.30 è previsto l’arrivo a Castelmartini e a seguire la cerimonia di commemorazione dell’Eccidio del Padule di Fucecchio alla presenza dell’assessore alla cultura Daniele Cei (nella foto). Poi il pranzo all’agriturismo Il Piastrino (Vinci), la visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, la visita al centro storico di Fucecchio e alla fine la partenza per Vicarello.