"Non si sono scelte, ma trovate"

EMPOLI

Il condominio solidale è gestito dal raggruppamento di Freedom Condividere l’abitare che si occuperà tra le altre cose della riscossione affitti e delle piccole manutenzioni. L’età media dei cohouser è di 29 anni. Il 62% ha meno di 35 anni, percentuale che include 6 bambini sotto i 12 anni. Più una nuova arrivata. "A differenza del cohousing tradizionale queste persone non si sono scelte, ma si sono trovate e hanno deciso di mettersi in discussione condividendo molto delle loro vite - dice Gabriele Danesi, coordinatore Freedom - Le 45 domande pervenute sono state valutate da un’apposita commissione, partendo dalla verifica dei requisiti minimi, per poi passare a un’analisi più sociale del profilo dei candidati. La co-progettazione è uno strumento straordinario che mette insieme enti pubblici e realtà del terzo settore". Prioritaria la necessità di creare un servizio abitativo intermedio "che si pone tra il mercato immobiliare - prosegue Danesi - l’erp, con tutti i suoi limiti e il social housing. Si tratta di creare un modello che dalla rigenerazione urbana passa alla rigenerazione umana. Una volta chiusi i lavori, il Comune non spenderà più un euro. Casa si fa così, da luogo chiuso a infrastruttura sociale".

Y.C.