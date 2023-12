Non si fermò a prestare soccorso, in aula ha patteggiato otto mesi

Ricorso rigettato e sentenza definitiva. E’ la pena applicata dal giudice ad un 40 enne originario della zona che aveva patteggiato 8 mesi di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni per violazione del codice della strada per non aver rispettato l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Fatto avvenuto nel pistoiese. Il giudice aveva dichiarato, invece, il non doversi procedere nei confronti del medesimo per lesioni personali stradali perché l’azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela. Gli ermellini hanno sottolineato che il giudice ha applicato la sospensione della patente "in una misura prossima al minimo edittale, assolvendo adeguatamente l’onere motivazionale con riferimento al fatto, descritto nella contestazione ed ai precedenti dell’imputato. La Cassazione specifica che "la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito".