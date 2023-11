Non c’è accordo, Pd alle primarie. La sfida dem tra Iallorenzi e Vanni

Uscirà dalle primarie il candidato sindaco del Partito democratico per il comune di Vinci. La decisione è maturata dopo l’assemblea comunale Pd di martedì sera a Sovigliana. A sfidarsi per la corsa alle amministrative 2024 saranno il segretario dem di Vinci Daniele Vanni e il vice sindaco con delega alla cultura Sara Iallorenzi. L’assemblea è stata preceduta da un incontro due settimane fa incentrato sulle questioni programmatiche con un confronto sulle relazioni dei coordinatori dei forum tematici a seguito del percorso di incontri con cittadini ed associazioni. Le relazioni diverranno anche la base su cui il Pd di Vinci costruirà il proprio programma in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera.

L’ultima assemblea invece è stata dedicata alla relazione della commissione istituta all’interno dello stesso organismo e che aveva come obiettivo quello di ascoltare i 40 membri del gruppo dirigente così da poter individuazione il profilo del futuro candidato a sindaco. La commissione ha relazionato sui risultati evidenziando i nomi emersi e le preferenze: Cristina Bortolai, Francesco Marzocchini 3 preferenze, Luigi Palandri 5, Sara Iallorenzi 15 e Daniele Vanni 33 preferenze. A seguito della relazione numerosi sono stati gli interventi dei membri dell’assemblea comunale in particolare sulle tematiche che riguardano il futuro del territorio. Durante la discussione Cristina Bortolai, Francesco Marzocchini e Luigi Palandri hanno manifestato la volontà di non voler partecipare alle elezioni primarie, mentre Sara Iallorenzi e Daniele Vanni hanno deciso di accettare la richiesta arrivata dalla consultazione. Di fronte quindi a un risultato come questo, l’assemblea comunale presieduta da Daniela Fioravanti ha così annunciato che il Pd di Vinci dovrà ricorrere allo strumento delle primarie per decidere il proprio candidato sindaco. Daniele Vanni ha deciso quindi di auto-sospendersi

dalla carica di segretario durante il periodo delle primarie per correttezza nei confronti del proprio partito. Su proposta della segreteria sono stati votati dall’assemblea all’unanimità Pietro Bonci come reggente del Partito democratico di Vinci e Francesco Marzocchini come garante delle primarie.