’Noi da grandi’ ha una casa. È il dono di due famiglie

EMPOLI

Sei anni fa avevano trovato una nuova sistemazione nel cuore di Empoli dopo essere stati sfrattati dalla loro vecchia sede a Montelupo. Oggi quei locali di fortuna sono diventati la loro casa a tutti gli effetti. Le famiglie Leonardo e Caterina Bagnoli e Riccardo Maestrelli hanno donato i locali immobiliari, situati in piazzetta delle stoviglie 3/4, in pieno centro di Empoli, all’associazione “Noi Da Grandi“, compiendo un ulteriore grande gesto di generosità come spiega la stessa presidente Anna Maria Leoncini. "Parte di questi locali nel 2019 erano già stati donati in comodato gratuito, e grazie a questa iniziativa, abbiamo potuto consolidare l’attività dell’impresa sociale Otherwise Diversamente Caffè, pensata e studiata per dare la possibilità di un impiego lavorativo ai nostri ragazzi e a vari ragazzi dei centri diurni della zona per regalare loro l’opportunità di apprendere nuove competenze, in un ambiente stimolante dove possono lavorare e crescere insieme". Un importante passo per l’inclusione sociale. "I nuovi locali ci permetteranno di ampliare ulteriormente il nostro progetto lavorativo, fornendo maggiori opportunità concrete e significative", spiega ancora la presidente che ringrazia di cuore i donatori. "La vostra generosità e il vostro sostegno sono per noi di fondamentale importanza e rappresentano un grande passo avanti nel nostro impegno per l’inclusione dei nostri ragazzi con disabilità. La vostra generosità – sottolinea Leoncini – non solo ci aiuta a realizzare i nostri progetti, ma ispira anche tutti noi a continuare a lavorare con passione e dedizione. Grazie ancora per il vostro prezioso supporto, fondamentale per creare una realtà più inclusiva, che è possibile solo grazie all’aiuto concreto di tutta la comunità. Un ringraziamento – aggiunge la presidente dell’associazione – va anche all’Agenzia Empoli Money e all’architetto Damiano Lensi per la disponibilità nel reperimento e gestione dei documenti per la donazione".

L’associazione “Noi Da Grandi” nasce nel 2008 su iniziativa di genitori di ragazzi portatori di handicap che hanno deciso di unire le loro forze, energie e idee per iniziare un progetto importante e ambizioso. L’obiettivo al centro di ogni iniziativa è di poteziare l’autonomia di ciascun ragazzo.

Irene Puccioni