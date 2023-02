"Noi ci siamo" Cna a supporto delle donne

EMPOLI

"Noi ci siamo". Torna il percorso formativo gratuito per individuare segnali di violenza sulle donne. Il progetto organizzato su proposta di Cna dalla Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con i centri antiviolenza Lilith e Artemisia, insegna a datori di lavoro e dipendenti a riconoscere su colleghe e clienti i segnali di violenza di cui possono essere vittime. Il prossimo appuntamento è nella sede di Cna di via San Rocco a Empoli lunedì 27 febbraio, dalle 11 alle 13:30. "È doveroso per noi – dichiara Alberta Bagnoli, presidente di Cna Impresa Donna – contrastare la violenza di genere. Da sempre curiamo con l’interesse delle imprese, il benessere economico del territorio in cui operiamo e quello sociale e questa è un’emergenza che va affrontata di petto. La violenza sulle donne non è un problema privato, ma una questione che richiede l’attenzione e l’azione di tutti".