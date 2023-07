Nodo accoglienza dei migranti La Misericordia è in difficoltà "Nuovi arrivi? Mancano gli spazi"

"La Prefettura è molto sotto pressione e ci sta sollecitando per organizzare l’accoglienza dei migranti. Non appena troviamo le strutture adatte, noi siamo pronti, come sempre". E’ questa, in estrema sintesi, la situazione sul fronte, appunto, dell’accoglienza dei migranti sul territorio empolese. Il quadro lo ha delineato ieri la segreteria generale della Misericordia empolese, che gestisce i Cas (centri di accoglienza straordinaria) distribuiti nei comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino (in località Camaioni) e Vinci (a Sovigliana). Quanto lo scenario si presentasse complesso lo si era già capito nei giorni scorsi, dopo la riunione organizzata in Prefettura a Firenze con i sindaci della provincia che aveva come oggetto proprio l’organizzazione dell’accoglienza ai migranti in arrivo. Alcune centinaia, pare, e un numero ancora imprecisato destinato all’Empolese Valdelsa. Nell’occasione, il capo area sociale della Misericordia di Empoli, David Mannini, aveva chiaramente espresso i problemi organizzativi creati dalla mancanza di posti liberi nelle strutture attualmente adibite a ospitare le persone, in fuga da guerre e orrori, che sbarcano sulle coste italiane in cerca di un futuro migliore del presente che si sono lasciato alle spalle. "Siamo davvero al limite, anzi lo abbiamo superato – aveva detto David Mannini – Ci stiamo dando da fare per trovare nuovi alloggi, ma non è facile". Una difficoltà confermata ieri dalla segreteria generale dell’associazione empolese di volontari che si occupa dell’emergenza migranti. Parlando della gestione delle risorse, infatti, ha commentato che: "Per quanto riguarda le risorse umane, cerchiamo di sopperire e cerchiamo di organizzarci al meglio. Ma per quanto riguarda le strutture, dobbiamo trovarne da affittare e da un giorno all’altro non è facile. Anche perché ci vogliono determinati requisiti affinché siano idonee".

"Siamo disponibili al massimo, – hanno aggiunto dalla segreteria generale della Misericordia – come sempre. E’ dal 2011 che ospitiamo e organizziamo l’accoglienza dei migranti, e questo è un periodo molto simile a quello che abbiamo vissuto negli anni fra il 2014 e il 2016. In quelli successivi, la situazione si era un po’ tranquillizzata, ma ora siamo di nuovo in piena emergenza. Come ci confermano anche le richieste da parte della Prefettura".

Fran. Ca.