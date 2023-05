"No Keu fest" L’evento trasloca

Il maltempo costringe anche gli organizzatori del del No Keu Fest a spostare il luogo dell’evento. L’iniziativa inizialmente in programmata – domani e domenica – nello spazio a verde adiacente al Cerottone lungo la 429 saranno spostate al circolo Arci Ponterotto, in via Viaccia 216 nel comune di Montelupo, che ci ha messo a disposizione gli spazi. Il programma, rimane invariato. Tanti i momenti previsti del ricco cartellone. In particolare sabato alle 11 dal titolo ci sarà la tavola rotonda "Un anno di lotte nell’Empolese Valdelsa", a cui prenderanno parte i comitati "Trasparenza per Empoli", "Marcignana Non Si Piega" e "Per un altro raddoppio Empoli-Granaiolo".