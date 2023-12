No alla Viola a Empoli. I tifosi azzurri esultano. Il commercio si divide: "Un’occasione persa"

A mente fredda. Sono passati ormai due giorni dal ‘no’ ribadito dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, riguardo all’ipotesi di far diventare lo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena una casa temporanea per la Fiorentina durante il restyling del Franchi. "Ho semplicemente sottolineato i problemi di ordine pubblico e di viabilità che si verrebbero a creare", le parole di Barnini al termina della riunione di martedì che hanno definitivamente chiuso ogni possibilità di vedere i ‘cugini’ viola all’interno dello stadio azzurro. Dai tifosi doc dell’Empoli fino ai commercianti: il tema scatena il dibattito. Del resto si tratta di un argomento non solo di carattere sportivo ma anche, e soprattutto, inerente al centro abitato e alle conseguenze economiche.

"Penso che sia la scelta giusta. Non si tratta di fede calcistica o altro che abbia a che fare con la rivalità – dice un tifoso empolese mentre beve il caffè in un bar nella zona dello stadio –. La sindaca ha preso una posizione netta rimarcando il fatto che ci siano dei problemi oggettivi a ospitare la Fiorentina legati proprio alla viabilità e all’accessibilità". E così la pensa la gran parte dei tifosi azzurri. "Non era scontato che l’amministrazione prendesse questa decisione con tale fermezza – sottolinea un altro supporter dell’Empoli –. È una cosa positiva che ci sia stata subito chiarezza nei confronti di questa situazione. È stato giusto pensare alla città di Empoli in primis e poi agli altri fattori". Il club di tifosi esulta e commenta con ironia: "Come Unione Clubs Azzurri ci troviamo pienamente d’accordo con questa decisione – ammette il presidente Athos Bagnoli –. Al di là della rivalità sportiva, la zona dello stadio non può reggere una partita tutte le settimane. E poi ci hanno sempre preso in giro per avere lo stadio dell’Ikea, che vadano loro ora all’Ikea per costruirsene uno provvisorio".

Più divisi i commercianti. Per alcuni si tratta di "un’occasione persa". "A livello economico – spiega Antonella Magrì del Dopolavoro Ferroviario –, sarebbe stata una buona cosa. Veniamo da anni di pandemia, bollette alle stelle, rincaro delle materie prime e ospitare la Fiorentina sarebbe stata una boccata d’ossigeno per le attività che magari avrebbero potuto assumere nuovo personale. Mancano le forze dell’ordine? Gli agenti impegnati la domenica a Firenze sarebbero potuti venire a Empoli. La viabilità non regge? È stata fatta anche una nuova strada proprio per agevolare il traffico prima e dopo le partite. E poi tanti tifosi sarebbero arrivati in treno, sarebbe stato anche un modo per allontanare il degrado". Sono tante le opinioni a confronto. "La scelta di Barnini è stata presa con cognizione di causa, si trattava di un argomento molto delicato – aggiunge un altro esercente –. Noi commercianti avremmo appreso molto volentieri anche la notizia di un esito positivo, ospitare un’altra squadra sarebbe significato avere una quantità maggiore di persone allo stadio e di conseguenza anche nelle nostre attività".

Niccolò Pistolesi