"No al parcheggio di via Sbrilli, questione di impatto ambientale"

Una delegazione della Lega Salvini di Fucecchio, guidata dal suo segretario e consigliere comunale, Marco Cordone, ha partecipato alla manifestazione col candidato sindaco del centrodestra, Vittorio Picchianti, contro il parcheggio di via Sbrilli, per ribadire la netta contrarietà della Lega a questo progetto. "Non siamo contrari alla realizzazione del parcheggio di via Sbrilli per il gusto di essere contrari – dice Cordone – ma sin dai due sopralluoghi effettuati con i miei collaboratori, culminati nel nostro voto contrario nel consiglio comunale dello scorso 25 gennaio, abbiamo evidenziato che secondo noi, la realizzazione, non ha senso, soprattutto per questioni ambientali e paesaggistiche". Un altro tema importante per la Lega è la lotta allo spaccio. "Se vinceremo le elezioni lavoreremo perché ci sia una forte costante collaborazione tra il nuovo sindaco, il nascente assessorato alla Sicurezza e alla legalità, la nostra polizia locale e le istituzioni statali preposte".