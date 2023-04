No al cimitero per animali "Maggioranza e 5Stelle fermano la proposta"

Niente cimitero per gli animali da affezione. "Pd e 5Stelle bloccano il progetto", hanno fermato il progetto dice Leonardo Pilastri (Gruppo Misto) dopo il consiglio comunale. "E’ un immotivato bastone fra le ruote alla realizzazione di una cosa buona e utile per i cittadini e si costringono i fucecchiesi a recarsi a seppellire altrove i propri animaletti, in territori magari lontani, ma amministrati da persone che prendono a cuore i bisogni della gente". "Non si gestisce così la cosa pubblica, eliminando una possibilità di crescita civica della nostra Città che avrebbe contribuito a portarla a livello delle più moderne realtà europee e nazionali - attacca Pilastri – . Ma, soprattutto, non si fa scempio dei sentimenti dei cittadini in questo modo". In una nota il gruppo consiliare di Forza Italia aggiunge: "La proposta del consigliere Pilastri, come emendata dal nostro gruppo, non è stata approvata senza che la motivazione del rigetto sia stata fornita. In effetti non vi era ragione perché, all’esito della dovuta istruttoria ed approfondimento, il Comune non arrivasse ad individuare una possibile localizzazione per il cimitero per gli animali d’affezione, soprattutto adesso che sono allo studio i nuovi strumenti della pianificazione urbanistica. E questo, è doveroso sottolinearlo, senza impegno di oneri finanziari, per le casse comunali". "Era una previsione per occasioni future e per dimostrarsi sensibili verso chi non vuole dimenticare i propri amici animali anche quando non ci sono più – prosegue la nota –. Purtroppo chi amministra soltanto a parole spesso si dimostra aperto e disponibile a nuovi progetti e prospettive".

Sulla questione interviene, infine, anche Vittorio Picchianti, coordinatore comunale di Fucecchio di Fratelli d’Italia: "Stiamo ormai assistendo a continui cortocircuiti politici interni alla maggioranza fucecchiese che arriva quasi a sconfessare le buone intenzioni dei colleghi che siedono tra i banchi dell’Unione che, in qualche caso, sono anche le stesse persone – rileva – . Si blocca, così, senza alcuna plausibile motivazione, un’importante opera dall’alta valenza sociale, arrecando un ritardo probabilmente fatale per la realizzazione del cimitero degli animali di affezione nel nostro territorio comunale". Maggioranza e 5stelle hanno votato contro la mozione che invitava il sindaco a proporre all’Unione dei Comuni una localizzazione.