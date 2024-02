No a bullismo e cyberbullismo. Parola agli studenti della Busoni

Per molte persone i dispositivi elettronici sono come il cibo: indispensabili. E lo sono anche per noi che ci passiamo una buona parte della giornata. Possiamo utilizzarli per fare ricerche, comunicare o iscriversi a corsi scolastici. Non tutti però ne fanno buon uso. Alcune persone utilizzano la rete per diffondere fake news, scaricare illegalmente contenuti, talvolta per offendere e denigrare gli altri. Da tempo si parla della diffusione tra i ragazzi del cyberbullismo, ossia bullismo commesso online, su chat e social network.

Il 6 dicembre 2023 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i risultati di un monitoraggio, effettuato tra gli studenti della scuola Secondaria per valutare la presenza e l’andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Dal rilevamento è emerso che il 37% degli studenti è stato esposto a contenuti di odio on line, l’8% ha subito episodi di cyberbullismo e il 7% ne ha preso parte attivamente.

Per sensibilizzare all’uso corretto di internet e dei social network la nostra scuola ha organizzato il progetto "Non cadere nella rete". Tutte le classi hanno incontrato diverse tipologie di esperti: i carabinieri, le professioniste del Centro aiuto donna Lilith e la polizia postale, con la supervisione della nostra referente per il cyberbullismo, la professoressa Laura Primavera, che ringraziamo. Ma questo progetto è stato davvero utile? Per scoprirlo e per conoscere le opinioni degli altri studenti, noi, alunni della 2^ B, abbiamo intervistato gli studenti delle altre classi seconde. Dal sondaggio è emerso che l’81% conosceva già il termine cyberbullismo, ma ben il 74% degli intervistati ha appreso qualcosa di nuovo: questo ci fa capire che il progetto è stato utile. Per quanto riguarda l’uso dei social, quasi la metà degli studenti (45%) ha dichiarato di aver assistito a episodi di vittimizzazione, il 57% ha offeso almeno una volta qualcuno in chat, mentre il 56% dichiara di essere intervenuto almeno una volta in difesa di qualcuno. Quindi, possiamo concludere che la maggior parte di noi ha usato in modo scorretto i social network almeno una volta nella vita.

Infine, ben il 93% dichiara che avrebbe piacere di svolgere altri progetti di educazione civica del genere, anche su altri temi. Siamo d’accordo: pensiamo infatti che sia importante parlare di questo argomento nelle scuole, perché bulli e cyberbulli possano capire cosa si prova ad essere dall’altra parte e rivedere i propri comportamenti. Inoltre, bisogna far sapere alle vittime che un modo per uscire da una situazione di cyberbullismo c’è, ma non da soli, bensì chiedendo aiuto a chi di dovere.