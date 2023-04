"Nido più grande e sicuro: il via a settembre"

"L’asilo sarà più bello e più vivibile per chi ci lavora e per i bambini e la bambine che lo frequentano". Lo dice il sindaco Cucini illustrando quelle scelte che sono state fatte per quest’importante servizio sul territorio comunale, tenendo conto della valenza strategica che hanno i nidi sia dal punto di vista educativo che per le famiglie dei piccoli.

Il primo passo sarà quello di migliorare gli spazi. "A settembre partiranno i lavori che prevedono adeguamento sismico, miglioramento strutturale e degli accessi, nonché efficientamento energetico – spiega il primo cittadino –. Il tutto grazie a circa un milione di euro di finanziamento dal Pnrr, che siamo stati capaci di attrarre in un periodo particolarmente complesso. Durante questo periodo, per garantire la continuità educativa, i bambini e le bambine saranno per un anno didattico trasferiti alla scuola dell’infanzia Sturiale in una sezione resa autonoma con proprio ingresso è proprio giardino".

Altro passaggio strategico sarà quello di aumentare i posti disponibili. "Stiamo trasformando il centro gioco ’Il Girotondo’ in asilo nido – aggiunge Cucini – e questo ci consentirà di avere ben 18 posti in più, oltre ai 54 esistenti. Inoltre, l’istituto Maria Santissima Bambina si sta adoperando per offrire il servizio di asilo nido con ulteriori 18 posti".

Il tutto anche in considerazione di scelte importanti che ha fatto la regione in questo settore. "Interventi che ci consentono di andare incontro alle esigenze delle famiglie e di rispondere a un bisogno che, anche grazie al progetto ’Nidi Gratis’ della Regione Toscana, si spera possa continuare a crescere", chiosa il sindaco Cucini. Infatti con la misura messa a disposizione dalla Regione Toscana, i nuclei familiari con bambini e bambine che presentano un Isee entro i 35mila euro e iscritti al nido (sia comunale sia privato), possono ottenere il contributo ’Nido gratis’.