Nido alla portata delle famiglie Anche la mensa sarà gratis Grazie ai fondi regionali

L’operazione "Nidi Gratis" della Regione Toscana trova un ulteriore potenziamento a Montespertoli. Si abbatte anche il costo della mensa. Con la misura messa a disposizione dalla Regione Toscana, i nuclei familiari con bambini e bambine residenti a Montespertoli che presentano un Isee entro i 35mila euro e iscritti al nido (sia comunale sia privato), possono ottenere il contributo "Nido gratis". Da settembre fino a luglio 2024, le famiglie potranno far domanda e ottenere il rimborso totale della retta. Per gli iscritti al nido comunale l’amministrazione fa uno sforzo in più: rimodula la retta inserendovi la quota del pasto, così facendo la spesa globale (retta più mensa) sarà abbattuta completamente dalla gratuità messa a disposizione dalla Regione. Il contributo regionale non copre la spesa della retta per le famiglie che presentano un Isee superiore ai 35mila euro. A Montespertoli è stato quindi deciso di utilizzare i fondi del ministero dell’istruzione, a disposizione del Comune ogni anno, per abbattere totalmente anche per queste famiglie il costo della mensa.

"Il servizio educativo 0-3 è fondamentale sia nella crescita educativa dei bambini che per la vita delle famiglie - spiega il sindaco Alessio Mugnaini - . L’operazione della Regione Toscana è importante perché in pratica per oltre il 90% delle famiglie iscritte al servizio nido azzera i costi. Questa misura consente anche di liberare risorse che come Comune proveremo ad utilizzare per prolungare alcuni servizi e magari in prospettiva per aumentare il numero di posti anche grazie alla realizzazione del nuovo Polo d’Infanzia 0-6". Prossimamente la Regione Toscana pubblicherà una circolare per spiegare come le famiglie dovranno richiedere il contributo "Nidi Gratis", in ogni caso sarà fondamentale presentare il modello Isee nei tempi congrui per ottenere le agevolazioni, sia regionali che comunali. Da oggi aprono le iscrizioni per l’anno educativo 20232024 al nido d’infanzia comunale "L’Aquilone" e i genitori interessati potranno visitare la struttura nei seguenti giorni dedicati agli open-day: oggi dalle 10 alle 12 (su prenotazione appuntamento); giovedì 13 aprile, dalle 16 alle 17,30.

Il nido si presenta: educatrici, genitori e bambini insieme per condividere nuovi spazi di gioco con merenda in giardino e piccolo laboratorio di aquiloni; giovedì 20 aprile, dalle 17,30 alle 19 (su prenotazione appuntamento). Per prenotare sarà necessario inviare una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Per ogni informazione contattare il seguente numero 0571600244.