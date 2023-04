Nidi gratis, pubblicato il bando

EMPOLI

I vantaggi, per le famiglie, potrebbero essere notevoli. E il fatto che l’iter sia ormai entrato nel vivo fa pensare che molto presto toccherà proprio ai genitori avviare le procedure per beneficiare del nido gratis, un progetto della Regione Toscana che punta ad azzerare la retta degli asili. Il Comune di Empoli aderisce all’iniziativa e nei giorni scorsi ha pubblicato il bando rivolto alle strutture, che in questo modo avranno la possibilità di accedere e accreditarsi. Saranno infatti proprio i nidi a dover indicare la propria disponibilità ad aderire al progetto, dopodiché saranno inseriti all’interno di una graduatoria che consentirà loro di ricevere i finanziamenti. Il contributo della Regione integra il bonus nidi erogato dall’Inps per ridurre la quota delle rette a carico delle famiglie. Ma mentre il bonus Inps viene concesso a rimborso, dopo che la retta è stata anticipata dalla famiglia, la Regione ha deciso di integrare direttamente la quota che eccede il rimborso Inps (272,72 euro per Isee fino a 25 mila euro e 227,27 per Isee fino a 35 mila), praticando così una sorta di "sconto" fino a concorrere all’intero ammontare di una retta mensile massima di 800 euro. L’elenco dei nidi empolesi che beneficeranno del contributo sarà pubblicato a maggio. Da fine maggio a fine giugno, le famiglie presenteranno la domanda. Dopo l’istruttoria da parte di Regione e Comuni, entro il 10 agosto verrà approvato il decreto con l’individuazione dei beneficiari e l’assegnazione delle risorse.

Chi può accedere a questi benefici regionali? I nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35.000 euro. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale, con le modalità che saranno specificate nell’avviso rivolto alle famiglie.