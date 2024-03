Nidi e nuova gestione. Dopo il verdetto del Tar ecco la soluzione ponte per evitare i disagi

Una soluzione ’ponte’ per arrivare fino a luglio senza creare disagi. Poi arriverà un nuovo gestore per i nidi dal prossimo anno educativo, come disposto all’esito del pronunciamento della giustizia amministrativa. Intanto giovedì, nel corso del prossimo consiglio comunale, sarà effettuato un aggiornamento alla scheda di programmazione forniture e servizi che riguarda un nuovo affidamento alla Cooperativa Orsa, per il proseguimento della gestione del servizio fino al 26 luglio. Si tratta, appunto, di un ‘affidamento ’ponte’ per permettere la conclusione dell’anno educativo senza creare disservizo per i piccoli utenti e le loro famiglie, alla luce del fatto che una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito, nelle scorse settimane, che la gestione dei nidi d’infanzia del Comune di Empoli spetta alla costituenda Ati Società Co&So Empoli e Società Coop. sociale Onlus Eskimo.

Il passaggio della gestione dell’appalto avverrà a partire da settembre. "Il buon funzionamento dei servizi educativi è fondamentale per assicurare benessere ai bambini e alle famiglie e, per poter offrire un ambiente sereno e familiare, diventa condizione indispensabile garantire la continuità del personale educativo, ausiliario e cuciniere in servizio nei nidi d’infanzia in quanto importanti figure di riferimento sia per i bambini che per i genitori - sottolinea il sindaco Brenda Barnini - Per questa ragione, appreso della sentenza, fin dal primo minuto ci siamo mossi per dialogare con tutti i soggetti coinvolti mettendo in evidenza che la nostra assoluta priorità era evitare disagi alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie". Al termine degli incontri la conclusione, con la giunta che ha stabilito i "tempi di inserimento del nuovo gestore in modo da garantire agli utenti una serena ed efficiente conclusione dell’anno educativo in corso – prosegue il primo cittadino –. La priorità dell’amministrazione è garantire servizi educativi di eccellenza: lo si comprende bene anche dalle risorse investite nel bilancio dell’ente per questo capitolo". Un impegno che resta intatto anche in questo momento di transizione, per orffire "un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per lo sviluppo dei bambini e delle bambine".