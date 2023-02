Neve e vento a Gambassi Terme In azione i mezzi della Metrocittà L’allerta prosegue anche oggi

EMPOLESE VALDELSA

Una domenica di pioggia e vento forte per l’Empolese Valdelsa, ma ci sono stati territori come Gambassi Terme che hanno dovuto fare i conti anche con la neve. Una giornata non facile per la viabilità a causa del maltempo che ieri ha costretto i mezzi della Città Metropolitana a entrare in azione proprio a Gambassi Terme, dove si è attivata anche la polizia municipale dell’Unione dei Comuni per monitorare le situazioni critiche.

"Tre Case, Boscotondo, Castagno: alcuni esempi della situazione delle nostre strade con allerta neve in corso – ha scritto sui social ieri pomeriggio il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti –. Sottolineo che anche qui ci sono già i mezzi della Città Metropolitana in azione e la Municipale in giro. Ringrazio ancora il sistema di Protezione civile che reagisce anche questa volta in tempo reale". E proprio grazie alla tempestività con cui si è messa in moto la macchina organizzativa non si sono verificati grossi disagi. L’allerta però prosegue anche per la giornata di oggi: fino alle 12, infatti, è stato diramato il codice giallo per rischio vento.