Neo campione iridato. Grande festa a Pulica per Fabio Del Medico

Una serata iridata è stata organizzata dal V.C. Empoli del presidente Alberto Mazzoni per celebrare il suo tesserato Fabio Del Medico, il diciottenne juniores di Crociale di Pietrasanta, che in agosto scorso in Cina ha conquistato la maglia iridata su pista nella specialità del keirin. La festa si è svolta in un locale nella frazione di Pulica tra Montelupo Fiorentino e Montespertoli, con tutto il gruppo dei giovanissimi del V.C. Empoli, in maglietta con i colori dell’iride.

Tra gli ospiti accorsi a festeggiare Del Medico anche il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti (nella foto di Curci, da sinistra il presidente del CRT Metti, Del Medico e Mazzoni). Interviste, autografi, selfie, interventi tutti volti a elogiare lo splendido atleta iridato e campione italiano 2024 nella velocità, che ha raccontato l’impresa, ringraziando tutti, confermando che resterà nel 2025 (con il prossimo anno sarà negli under 23) nel Velo Club Empoli, una società che apprezza per impegno, serietà e passione.

Antonio Mannori