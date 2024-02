"Nell’ex stamperia nasce un ostello". Bufera sullo spazio che ancora non c’è

I lavori per la riqualificazione dell’ex-stamperia, in viale Matteotti, dovrebbero partire nei prossimi giorni con l’obiettivo di chiudersi entro il 2026. Un’operazione che prevede un quadro economico di oltre due milioni di euro, da realizzare con i fondi del Pnrr. Ma il cantiere è già diventato fonte di polemiche: la Lega sostiene che dall’edificio nascerà un ostello che farà concorrenza ad hotel e b&b del territorio, l’amministrazione nega. Nel progetto, si legge che gli interventi previsti consentiranno di "creare tre moduli abitativi di ridotto taglio dimensionale che si attesteranno ad un sistema di aree comuni, al fine di offrire forme di co-housing sociale o la messa a disposizione di spazi per ospitare studenti e artisti, in connessione con le attività di carattere culturale che già si svolgono nel contermine edificio". Una prospettiva che il Carroccio non gradisce, in quanto la formazione di centrodestra avrebbe piuttosto preferito un’altra opzione.

"L’ex-stamperia sarà sostituita da un edificio adibito ad ostello per artisti, ricercatori e performer, in particolar modo coloro che partecipano alle attività di associazioni presente nelle strutture limitrofe – hanno detto i consiglieri Eliseo Palazzo e Damiano Baldini - siamo favorevoli alla riqualificazione, ma non all’individuazione di una struttura che farà potenzialmente concorrenza alle attività ricettive. Perché non prevedervi la nuova casa delle associazioni? Ci sembra ingiusto che le associazioni di Certaldo debbano pagare un affitto alla Coop per avere spazi a disposizione. Siamo inoltre dell’idea che adibire il nuovo stabile anche a sala convegni e riunioni possa essere di maggiore interesse per la comunità certaldese". Una ricostruzione che il sindaco Giacomo Cucini ha però respinto. "Chiamarlo “ostello“ è un’assurdità, perché un ostello è tutt’altra cosa. Sarà una struttura in grado di far sistema con i laboratori degli ex-hangar: si tratta di artisti, studiosi e ricercatori che oggi non arrivano di norma a Certaldo e non ci sarà quindi nessuna concorrenza con le strutture – ha replicato – c’è la possibilità di ridurre i costi perché docenti e professionisti hanno affitti più bassi. Nessuna associazione è rimasta e rimarrà senza sede e nel nuovo immobile saranno anzi previsti anche spazi adibiti alle associazioni. Che in ogni caso avrebbero dovuto pagare un canone simbolico per legge, anche se si fosse trattato di un immobile del Comune. C’è chi parla perché siamo vicini alle elezioni: battaglie come queste alla vigilia della partenza del cantiere sono campate in aria". Uno spazio che non è ancora nato, ma che promette di continuare a far discutere.

G.F.