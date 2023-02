Nelle vostre frasi, tutto l’amore del mondo

L’amore è nell’aria. Nella giornata dedicata ai sentimenti, siamo stati travolti da un’ondata d’amore. Sono stati in molti a rispondere al nostro invito, per il giorno di San Valentino, inviando pensieri, poesie, dediche rivolte alla persona amata, per donare un’emozione e rendere il giorno degli Innamorati indimenticabile.

Questa pagina del nostro giornale si tinge di rosa, sugellando di nuovo, in questo giorno speciale, una promessa d’amore. Ecco le vostre parole.

"A Carla da Fabio: Carla ti voglio tanto bene. Il tuo Fabio".

"A Lorella da Riccardo: A Lorella mia moglie da 37 anni. I veri amori non hanno mai fine e il nostro durerà per sempre. Lorella ti amo, il tuo Riccardo".

"A Orso da Masha: Ricordi? ‘’Non eravamo fidanzati, nemmeno amici. Ma eravamo qualcosa. E quel qualcosa mi piaceva da morire’’ Non dimenticarlo mai".

"Al cucciolo Sky da Elisa e Massimiliano: Sei entrato nella nostra esistenza, donandoci tenerezza ed amore sconfinato. Noi increduli ogni giorno raccogliamo i semi di questa sconfinata felicità. Ti amiamo piccolo Sky".

"A Laura da Riccardo: Laura a te che sei mia moglie devo la vita, ti amo immensamente più del primo giorno. Mi fai sentire realizzato e orgoglioso. Ti amerò ora e sempre tuo marito Riccardo Di Tonno".

"A Claudia da Simone: buon San Valentino chiocciolina! Tuo Simone".

"A Rossella da Piero: l’amore non ha età. Amo Te e tutto il resto è noia. E ricorda … Io non sono il tuo nemico. Sei bellissima".

"A Katia da Filippo: Non ho mai conosciuto qualcuno più speciale di te. Ti amo ancora come il primo giorno. Buon San Valentino amore mio!"

"Ad Alberto da Barbara: A babbo Alberto, il mio Re’. Ciao babbo sono tre anni che non ci sei più ed ogni anno purtroppo posso solo comunicare con te tramite lettera.e anche quest’anno ho voluto rendere pubblico il mio amore per te. Non passa giorno che non ti pensi, mi hai lasciato un vuoto dentro incolmabile. Mi manca tutto di te,ho sempre nella mente la tua voce, ho davanti agli occhi il tuo luminoso sguardo,il tuo magnifico sorriso. Mi manca soprattutto di pronunciare la parola babbo, anche se spesso ti chiamo e parlo con te ugualmente. Babbo ti ringrazio per tutto quello che hai sempre fatto per me, per i valori che mi hai trasmesso e per il coraggio che mi stai dando per continuare questo mio percorso di vita senza Te. Non ti nego che è dura, è sempre tutto in salita. E’ difficile babbo credimi, tu eri la mia potenza, tu eri il mio punto di riferimento, tu rimarrai sempre l’Uomo più importante della mia vita. Sei stato un babbo straordinario, il babbo che tutti avrebbero desiderato avere. Babbo ti saluto con un forte abbraccio, un bacio gigante e ti dico che ti porterò sempre nel mio cuore. Ti voglio un mare di bene,tua figlia Barbara".

"A Silvia da Fabrizio: Bonjour Mon Amour, un abbraccio forte forte per la nostra festa. T.V.B."