Nel segno delle stelle. Sveva fa visita a Maura

Entrambe sono state protagoniste, a distanza di un giorno l’una dall’altra, sul piccolo schermo. Generazioni diverse con un destino comune - nel segno della tv - scritto nelle stelle. Si sono incontrate per la prima volta ieri, stringendosi la mano in un posto significativo: l’osservatorio astronomico di San Vito, a Montelupo Fiorentino.

Da una parte la piccola Sveva Zalli, attrice dodicenne, studentessa della Baccio da Montelupo e interprete di Margherita Hack nel film andato in onda su Rai 1 il primo marzo. Dall’altra Maura Tombelli, astrofila dei record e cacciatrice di asteroidi di fama internazionale che fin da piccola ha coltivato il sogno di dedicarsi al cielo. E con lo sguardo sempre rivolto all’insù, è riuscita a regalare quello stesso sogno a una comunità intera realizzando il Beppe Forti, osservatorio che oggi dirige. Tra satelliti da intercettare e pianeti da studiare, Maura e Sveva si sono incontrate per chiudere il cerchio. Venti anni fa, infatti, fu proprio la Hack a venire in visita a Montelupo durante la festa della ceramica. "Fu nostra ospite - ricorda Tombelli - C’erano solo le fondamenta e il cantiere in osservatorio era stato aperto da poco. L’anno prima avevamo accolto Piero Angela per la posa della prima pietra". Tombelli è apparsa in tv il 2 marzo scorso, in una puntata di ’A sua immagine’, programma di approfondimento di Rai Cultura. Sveva Zalli invece, scelta dal regista Giulio Base per vestire i panni della celebre astrofisica fiorentina da bambina, è stata protagonista in ’Margherita delle stelle’.

"Margherita l’ho conosciuta idealmente nell’1981 - racconta Tombelli mentre Sveva la ascolta con interesse - Mio marito aveva portato a casa una rivista di astronomia. Sfogliandola mi resi conto che le stelle raccontate da lei erano anche alla mia portata. Col tempo le scrissi una lettera, lei mi rispose. Mi dette la spinta per iniziare a fare divulgazione". Guidata dai racconti e dagli aneddoti di Maura, Sveva con la sua famiglia ha visitato le sale del Beppe Forti, scambiando opinioni sul film. "Un po’ romanzato - ha confessato Tombelli sorridendo - Margherita si sarebbe preferita un po’ più rude. Ma mi sono emozionata. Ho staccato il telefono per non essere disturbata e me lo sono goduto tutto. Ricordo bene quando Marga, come la chiamava suo marito Aldo, mi raccontava dell’infanzia. Era uno spirito libero proprio come Sveva l’ha rappresentata". La visita è proseguita con una carrellata di foto per ripercorrere il gemellaggio della Hack con Montelupo. "Non sono professionista, ci tengo a dirlo. Ma ai giovani come te - ha concluso Tombelli rivolgendosi alla piccola ospite - dico sempre di credere nei sogni. Se ti diverti e hai passione, funzionerà. Sarai un’attrice di successo".

Ylenia Cecchetti