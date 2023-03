Nel ’giro’ arrivano le lampade a led

Dopo le frazioni, e aver raggiunto il centro, portando già nuova luce in piazza Gramsci e in piazza della Vittoria, la sostituzione delle lampade con corpi illuminanti a led adesso è in corso nella centralissima via Giuseppe Del Papa e proseguirà con le altre vie e piazze del ’giro’ e ancora nel centro della città. L’intervento, la cui conclusione è prevista in estate, interesserà via Leonardo da Vinci, via Tinto da Battifolle, via Roma, via Salvagnoli, via Molin del sale, piazza Ristori, via delle Chiassatelle, via degli Orti, via Chiarugi, via Fratelli Rosselli, via Carrucci, via Cavour, via Dogali, via dell’Ospizio, via Polidori, via delle Antiche Mura, via Fabiani, via Giovanni da Empoli (un tratto), via Bonistalli e via S. Ferrante. Si tratta dell’ultimo stralcio del progetto complessivo per l’illuminazione pubblica: grazie all’appalto aggiudicato all’azienda Citelum, per un importo di 7 milioni e 300mila euro comprensivo della sostituzione dei punti illuminanti e della manutenzione della pubblica illuminazione per un periodo di dieci anni (scadenza 2029), sono in corso di sostituzione circa 7mila punti luce in città, con corpi luce a led più performanti. In questa fase finale, restano da sostituire circa 500 punti illuminanti.