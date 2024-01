Nel borgo sono in arrivo i pannelli tattili

La magia del borgo medievale di Certaldo Alto, l’anima di Giovanni Boccaccio, il respiro potente della storia… Il tutto, veramente, inclusivo. Tale da poter essere interpretato anche dai non vedenti. Arrivano nel borgo alto appositi pannelli illustrativi tattili, modello 3D, proprio per agevolare la visita anche di chi ha difficoltà a vedere o non vede. La spesa non supera i 30mila euro, per un segnale di immenso valore. Si tratta difatti delle opere direttamente finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche senso-percettive. Si tratta del progetto ’A tutto borgo–il borgo di Boccaccio per tutti’. Il relativo piano è stato oggetto di una proposta, da parte dell’ufficio urbanistica, di riqualificazione della segnaletica delle emergenze storico architettoniche del centro storico di Certaldo, attraverso elementi grafici e segni a rilievo per incrementare il livello di informazioni e renderlo così fruibile anche a soggetti ipovedenti o non vedenti.

Questa proposta di riqualificazione presentata dall’ufficio urbanistica è stata approvata dalla Sovrintentenza. Passaggio decisivo, che ha portato all’acquisto. Il 2024 quindi vedrà, a breve, l’arrivo dei pannelli illustrativi tattili. Perché sì, Certaldo è icona internazionale del medioevo ma sempre sulle tracce dell’illustre scrittore: avanguardia. Questa volta nel segno della massima inclusione. Dunque, alla stagione turistica ai blocchi di partenza in primavera - per un rilancio più consistente - ci sarà questa importante novità.