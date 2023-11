Necessità di un impiegato da inserire in organico

Azienda nel comune di Certaldo ricerca impiegato addetto al front office e back office da inserire all’interno del proprio organico. La risorsa ricoprirà principalmente le seguenti mansioni: gestione delle prenotazioni, e organizzazione di escursioni. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità part time, per un totale di 25 ore settimanali. Richiesta disponibilità da parte della figura a lavorare una o due domeniche al mese. È preferibile che il candidato abbia esperienza pregressa nella mansione. Per accedere alla posizione è necessario essere in possesso di un titolo di studio, laurea triennale o diploma di scuola superiore. Inoltre sono richieste buone conoscenze informatiche, nello specifico il pacchetto office, word ed excel, e ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e orale). Necessaria patente B per raggiungere il posto di lavoro.