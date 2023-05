"Necessario preservare le risorse"

A conferma che il clima senza regole rende sempre più complicata la vita e l’attività degli agricoltori c’è l’appello che arriva da Coldiretti Toscana. L’associazione, che rappresenta molti produttori anche nell’Empolese Valdelsa, in una nota scrive che: "Se le probabilità di una nuova estate di passione e siccità sono, allo stato attuale, speriamo più lontane, questo non significa rallentare nell’attuazione delle misure di mitigazione degli effetti della crisi climatica a cui sono esposte le produzioni agricole. Mitigazioni che passano dalla lotta agli sprechi di acqua ad aumentare la raccolta di acqua piovana di cui oggi tratteniamo appena l’11% fino agli investimenti sull’agricoltura di precisione e all’incremento delle superfici irrigabili che in Toscana sono appena il 14 per cento". "Dobbiamo arrivare a salvare il 50 per cento dell’acqua che cade dal cielo per metterla a disposizione delle colture agricole – ha detto il presidente di Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi – ma anche della comunità, realizzando infrastrutture per lo stoccaggio come previsto dal nostro piano nazionale laghetti che abbiamo presentato insieme ad Anbi Nazionale".