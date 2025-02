Navico, lotta collettiva. Sindaco e vice in visita

Prosegue la solidarietà dell’amministrazione comunale ai lavoratori di Navico, dopo l’ordinanza emessa per garantire la loro sicurezza durante il presidio dell’area con l’ interdizione dell’accesso agli autocarri nel piazzale davanti allo stabilimento, ieri mattina il sindaco Alessio Mugnaini insieme al vicesindaco Marco Pierini sono passati in visita ai lavoratori, radunati fuori dallo stabilimento prima del turno, per rafforzare il loro sostegno vicinanza. "Ho firmato un’ordinanza per impedire ai mezzi pesanti di accedere alla strada comunale di fronte alla Navico per ragioni di sicurezza – sottolinea Mugnaini - perché la battaglia dei lavoratori è la nostra battaglia". Una mobilitazione collettiva con l’amministrazione comunale che, insieme ai sindacati, alla Regione Toscana e agli stessi lavoratori stanno mettendo in campo ogni mezzo necessario per ostacolare il gruppo Brunswick nel traslocare l’intera produzione in Messico ed il relativo licenziamento dell’intera forza produttiva.