L’imprenditore dona albero, luci e giochi alle famiglie in difficoltà

Montelupo Fiorentino (Firenze), 5 dicembre 2023 – Un gesto di solidarietà che si rinnova ogni anno. L’idea è partita quattro anni fa e torna anche per il Natale 2023 con un solo obiettivo: regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. "Le festività sono per tutti, non guardano in faccia alle possibilità economiche. E’ per questo che abbiamo scelto di aiutare le famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione alcuni dei nostri articoli natalizi". Il cuore grande è quello dell’imprenditore cinese Lianshu Hu - conosciuto da tutti come Luigi - titolare del Bene Bene Market di Montelupo Fiorentino (un punto vendita è anche a Campi). Il discount di articoli per la casa, la scuola, l’igiene personale, l’elettronica e l’abbigliamento si mette a disposizione per regalare il Natale a chi non riesce a far fronte alle spese per l’acquisto delle decorazioni.

"Come facciamo ogni anno - queste le parole usate per la catena della solidarietà che a Montelupo sta ottenendo gratitudine e apprezzamento - invitiamo i genitori che per vari motivi, non possono far passare un normale Natale ai propri figli, a contattarci anche in forma privata, con un messaggio sia su Facebook che su Whatsapp. A loro verrà fornito un albero di Natale, una confezione di lucine, una di palline e un giocattolo".

"Le cose vanno male per tutti - tiene a sottolineare Hu - Quindi l’appello si rivolge solo a chi ha bisogno davvero. Banditi gli opportunisti, faremo il nostro piccolo controllo". Il motivo è nobile. "Ai bambini - prosegue il titolare dell’attività inaugurata a marzo 2014 sulla Statale Tosco Romagnola - non deve mancare nulla. Ammetto con sincerità che se ci fossero troppe richieste sarebbe un disastro, perché facciamo tutto di tasca nostra. Ma valutiamo bene a chi donare, i furbetti li becchiamo e fortunatamente il 99% delle richieste viene da persone che ci ringraziano davvero perché hanno tanto bisogno".

Di comune accordo con la moglie, che ha accolto con favore l’iniziativa, Lianshu Hu presenzia al momento della consegna. "Ci tengo a sapere l’età del bambino per preparare un giocattolo che sia adatto, a norma ovviamente. Impacchetto il tutto e al ritiro chiedo sempre che il piccolo sia presente con il genitore. Il sorriso dei bambini ripaga di ogni sacrificio, non c’è soddisfazione più grande".

Y.C.