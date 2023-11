Empoli, il Natale punta al milione di visitatori. Tante novità per la città in festa

Empoli, 18 novembre 2023 – Il Natale? A Empoli cresce. E quest’anno arriva anche in piazza don Minzoni, l’area più critica della città e sulla quale si stanno concentrando grandi sforzi per valorizzarla e restituirla alla comunità. Qui è già arrivata la ghianda luminosa più grande d’Italia. E tra parate di Natale e attrazioni in ogni angolo c’è un’altra novità assoluta: la casa delle principesse e dei supereroi che porterà i bambini e le bambini dentro viaggi da sogno.

Il Natale cresce a Empoli, anche in termini di visitatori: ci sono già 100 pullman prenotati per visitare la città del Natale e Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi dell’Associazione Centro Storico Empoli non nasconde la soddisfazione: "Il Natale a Empoli rappresenta un modo nuovo di pensare all’intrattenimento natalizio, un format a misura di città che piace a grandi e piccini. Un’esperienza unica che già da qualche anno ci colloca tra le mete turistiche più innovative e ricercate. Una sfida per il futuro? Vorremmo continuare a battere i record di presenze, questa volta puntiamo a raggiungere il milione di visitatori".

Tante, appunto, le novità di questa edizione. Fra queste la Parata di Natale in cui, nei giorni festivi Empolino, mascotte ufficiale della manifestazione, insieme a un’allegra banda di musicisti, sarà protagonista di un’incursione musicale nelle vie del centro. E poi ancora il pianoforte a led dedicato a Ferruccio Busoni, posizionato in piazza della Vittoria, proprio in corrispondenza della dimora storica del pianista e compositore empolese, visitabile su prenotazione durante tutto il periodo natalizio.

Nuova location inoltre per uno degli spettacoli più graditi della passata edizione: il musical dei cartoni animati più famosi che andrà in scena presso il teatro ‘Il Momento’. Per gli appassionati ci sarà la possibilità di cimentarsi sulla pista da pattinaggio del Palaghiaccio, di avventurarsi sulla ruota panoramica o sulla giostra a cavallo.

Il tutto con attenzione alla sostenibilità: le installazioni luminose saranno infatti temporizzate e dotate di tecnologie di ultima generazione che consentiranno di abbattere il consumo di energia. Entusiasta il sindaco Brenda Barnini che parla di "un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato perché l’amministrazione comunale sostiene attivamente questo evento come sostegno indiretto alle attività commerciali del centro storico".