Natale a Petroio . Concerto e presepe

Un pomeriggio all’insegna dello spirito nataliazio, tra musica e testi della tradizione. Domenica prossima, alle 18, nella Chiesa di Santa Maria a Petroio, gli allievi e i docenti del Centro di formazione e cultura musicale di Sovigliana si esibiranno nel tradizionale e atteso Concerto di Natale con musiche della tradizione, carole natalizie e cori gospel. L’iniziativa si inserisce negli eventi previsti e programmati dal Comune di Vinci per questo periodo natalizio. Uno spettacolo adatto a tutti, per grandi e piccoli, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria a Petroio, dove ci sarà anche l’occasione di potre visitare il bellissimo e suggestivo presepe all’aperto. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 348 273 7140.