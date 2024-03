Nasce un appartamento per persone senza dimora

Il progetto Lux Living è realtà dal dicembre del 2022 ma cresce ancora, in nome dei valori del sociale e di socialità. Dopo la firma della convenzione fra il comune di Montelupo e Investire Sgr per conto del Fondo Housing Toscano, il complesso residenziale della frazione della Torre è diventato un vero villaggio smart, un sistema abitativo con alloggi a canone agevolato pensato per la cosiddetta "fascia grigia", formata da persone con un reddito non così basso da ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare, ma neanche così alto da consentire un facile accesso al libero mercato. Il senso dell’operazione - che ha visto il mese scorso l’inaugurazione di due appartamenti destinati al Dopo di noi per dare a giovani con disagio la possibilità di sperimentare l’autonomia abitativa - è dare risposta al diritto all’abitazione. Ora Lux Living ha un nuovo fiore all’occhiello. Si tratta del progetto della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa dedicato ai senza fissa dimora. Sono state consegnate ieri le chiavi di un appartamento che offrirà un tetto sopra la testa, dignità e nuova occasione di riscatto per chi una casa non ce l’ha. L’inserimento abitativo temporaneo in appartamento condiviso, prevede parallelamente un lavoro sulla riattivazione delle competenze personali e lavorative delle persone, affinché si possano costruire percorsi di autonomia effettiva. Un approccio che abbraccia la persona nella sua interezza, curandosi di ogni aspetto di fragilità. Per arrivare a questo è servito un lavoro di rete intenso, tra pubblico e privato sociale, tra Società della Salute ed enti del terzo settore. I fondi del Pnrr relativi a "Inclusione e coesione - Housing Temporaneo" riguardanti investimenti volti a creare risposte abitative per persone senza dimora, hanno reso possibile avviare una fase di sperimentazione. Hanno consegnato le chiavi ai due nuovi inquilini il presidente della SdS Alessio Spinelli, la responsabile dell’area Adulti e Contrasto alla Povertà della SdS Barbara Biagini, gli assistenti sociali e i rappresentanti della cooperativa sociale Casae. "Questo progetto - ha detto Spinelli - ci dimostra l’importanza di inserire l’edilizia sociale negli strumenti urbanistici delle città. Offriamo una possibilità a persone che hanno avuto difficoltà nel corso della vita e che oggi possono iniziare un nuovo percorso che potrà portarli ad essere autonomi".