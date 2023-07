Nasce il Coordinamento unico delle Misericordie di Empolese Valdelsa e Valdarno

EMPOLESE VALDELSA

É nato ufficialmente il Coordinamento unico Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno. L’atto costitutivo è avvento giovedì sera nella sede della Misericordia di Empoli alla presenza dei governatori delle Misericordie delle aree e del presidente regionale delle Misericordie Alberto Corsinovi. La firma è stata l’ultima tappa di un percorso complesso, fortemente voluto e cercato, che si pone in linea con quanto previsto e definito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Il coordinamento tra le varie Misericordie era di fatto attivo da tempo, ma grazie al raggiungimento e all’acquisizione della personalità giuridica l’organizzazione, da ora, potrà agire in modo molto più incisivo restituendo una migliore e maggiore rappresentanza territoriale nei confronti degli organi istituzionali.

Nell’ultima relazione, ad ottobre 2022, i numeri del coordinamento presentano un’attività molto incisiva e presente sul territorio con quasi 8700 missioni e oltre 6800 chiamate gestite. Il Coordinamento, che rappresenta venti Misericordie e 2500 volontari, avrà principalmente un ruolo di rappresentanza e organizzazione nei confronti delle articolazioni regionali e nazionali del Movimento delle Misericordie, inoltre permetterà una gestione condivisa dei vari servizi di cui le Misericordie locali si occupano quotidianamente come la conduzione dei trasporti sanitari. Alla guida del consiglio direttivo del Coordinamento è stato nominato come presidente Maurizio Chinaglia, vice Governatore della Misericordia di Certaldo. Nell’assemblea sono stati designati anche i consiglieri che del consiglio direttivo, per l’area empolese Stefano Santini della Misericordia di Empoli e Paolo Bruni di Vinci, per il Valdarno Marco Micheletti della Misericordia di San Miniato e Alessandro Marconcini di Santa Croce sull’Arno, per la Valdelsa Andrea Strambi della Misericordia di Castelfiorentino e Massimiliano Chesi di Gambassi Terme.