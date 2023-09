Napolitano in Valdelsa. Da dirigente del Pci all’Ypsilon di Certaldo a presentare il suo libro

di Bruno Berti

EMPOLESE VALDELSA

Per i dirigenti del Pci era normale andare nei territori dove la bandiera rossa garriva al vento del consenso elettorale per rendersi conto di quello che pensava la parte ‘pregiata’ dell’elettorato. Con l’avvertenza, sottolineata a suo tempo da Pajetta (storico dirigente nazionale del Pci), che parlare ai propri elettori fidelizzati esponeva al rischio di scontentarli, mentre rivolgendosi a platee meno convinte si correva il rischio, per così dire, di ottenere qualche voto in più. E anche Giorgio Napolitano, il primo Presidente della Repubblica a essere eletto per un secondo mandato, recentemente scomparso, non sfuggiva a quella sorta di regola. Quindi, nelle cronache non c’è un lungo elenco di presenze di Napolitano dalle nostre parti (ma qualcosa sì) in qualità di dirigente politico di vaglia del Pci, colui che prese il posto di Amendola alla guida della parte di destra, dicevano gli avversari che riuscivano a comprendere le differenze all’interno di quello che era definito un monolite ma che non lo era certo fino in fondo. Più tardi Napolitano e i suoi seguaci, soprattutto dopo la fine del Pci decretata dal congresso seguito alla svolta della Bolognina di Occhetto, da miglioristi, sarebbero divenuti riformisti. Quindi, è ragionevole pensare che re Giorgio, come lo definì più tardi il New York Times, da dirigente del Pci conoscesse molto bene anche la realtà locale del partito.

Stando alla memoria di due ex dirigenti molto importanti in zona per il Pci e le successive denominazioni, per così dire, vale a dire Vassili Campatelli e Paolo Regini, Napolitano era venuto, in Valdelsa, per presentare il suo libro "In mezzo al guado" del 1979, edito da Editori Riuniti, la casa editrice del Pci. Il volume raccoglieva gli scritti del dirigente, a cura dello storico Giuseppe Vacca. Per il Pci, perciò, presentare il libro da una parte ne favoriva l’acquisto e dall’altra era un’occasione in più per parlare alla famosa base del partito. E allora Campatelli, più volte parlamentare, ricorda di essere andato, da dirigente del partito, alla presentazione del volume che si svolse alla casa del popolo di Certaldo, che si tenne nella sala dell’Ypsilon, il famoso locale da ballo annesso al circolo Arci, dove del resto si trovava anche la sede del Pci. Paolo Regini, già sindaco di Castelfiorentino ed ex dirigente di Alia ricorda che Napolitano andò anche nella fortezza del Pci valdelsano a presentare il suo libro al cinema Puccini, "con un successo enorme". Regini dice anche, a livello personale, di aver partecipato a una cena con colui che sarebbe divenuto Presidente della Repubblica in occasione del congresso nazionale di Firenze del Pci, nel 1987. Un’ultima annotazione riguarda un dirigente che era stato vice di Napolitano, allora responsabile economia del partito, il fiorentino Amos Cecchi, che divenne il segretario di zona del Pci. Altre presenze di Napolitano nella nostra zona si segnalano a Vinci (Sovigliana) e a Limite.