“My favorite Sax“ Le iscrizioni scadono il 30 di aprile

Ancora poco più di un mese e poi si alzerà il velo sulla terza edizione di "My Favorite Sax", concorso per giovani sassofonisti, premio speciale "Stefano Iacopini", organizzato dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni e dal Centro Attività Musicale di Empoli, in collaborazione con l’associazione Alpha Centauri. Le iscrizioni però chiudono il 30 aprile e il modulo per effettuarle, oltre a tutte le informazioni utili su costi e requisiti, è disponibile sul sito web del Centro studi musicali Ferruccio Busoni all’indirizzo www.centrobusoni.org. L’iniziativa, aperta a sassofonisti under 30 di ogni nazionalità, è nata con la volontà di valorizzare il sassofono e il suo repertorio, per offrire uno spazio e un’occasione di confronto ai giovani musicisti. I concorrenti saranno giudicati da una commissione composta dal direttore artistico del Centro Busoni, Lorenzo Ancillotti, Sandro Tani, insegnante di sax al Conservatorio di Reggio Calabria e direttore del Cam, Mario Marzi, docente al Conservatorio "Verdi" di Milano, Marco Vanni, docente al conservatorio "Marcello" di Venezia, e un rappresentante dell’associazione Alpha Centauri.