Musica Vinci Grandi concerti di classica

VINCI

La grande musica classica da Bacha a Beethoven torna protagonista a Vinci dal 20 settembre al 25 novembre, grazie al Centro di Formazione e Cultura Musicale. Ad esordire sarà il trio d’archi Paganini&Friends presso il Museo Civico di Fucecchio. Concerto che verrà replicato venerdì 22 settembre alla Pieve di San Leonardo di Cerreto Guidi e il giorno dopo nella Sala Adams del Cfcm in Via Don Ezio Canovai 46 a Sovigliana di Vinci. Nel mese di ottobre, poi, il programma riprenderà venerdì 13 presso la Sala Polivalente Mazzei di Firenze, con un concerto rivolto ai bambini e alle famiglie del Giardino dell’Ardiglione Aps. A conclusione della rassegna gli ultimi due appuntamenti di sabato 28 ottobre e sabato 25 novembre, entrambi in programma nella Sala Adams del Centro Formazione Cultura Musicale, rispettivamente con il concerto “Archipiano” per violino, cello e pianoforte e lo spettacolo “Ludwig van” per violino e pianoforte. I protagonisti della rassegna saranno giovani talenti del territorio under 32, guidati dal maestro Augusto Vismara, fondatore dell’Ensemble Kammerkonzert. "Ci teniamo ad offrire al nostro territorio un’offerta musicale significativa, sia dal punto di vista didattico con i nostri corsi di strumento, canto e teatro – commentano dal Cfcm –, sia da quello culturale, ospitando artisti di fama internazionale e giovani talenti che ci regaleranno la loro musica".

Non solo concerti. Grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Colori, infatti, Musica Vinci offre anche un’altra importante opportunità per la comunità: due incontri musicali durante i quali verranno presentati gli strumenti musicali e verrà offerto un concerto per alcuni giovani adulti con disabilità e le loro famiglie. Ad impreziosire la rassegna ci sarà anche la lezione-concerto presso il Teatro di Vinci, che vedrà come ospiti gli studenti della scuola media di Vinci. Un’occasione davvero unica per assaporare il meraviglioso repertorio della musica da camera. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.