Musica suonata Serate di qualità animano il borgo

MONTAIONE

Si avvicina la prima serata del 14esimo Festival della Musica Suonata, al via a Montaione martedì prossimo 8 agosto. Torna quindi la rassegna ideata ed organizzata dal musicista Stefano Montagnani, in collaborazione con il Comune di Montaione. Quattro serate dedicate alla musica di qualità nel cuore del borgo valdelsano e di Castelfalfi. Si parte appunto martedì in piazza Brandi con “Me voglio fa’ ‘na casa a mmiezz’o mare“, a cura di Vincanto, gruppo di studio e riproposta della musica di tradizione orale italiana formato da Ilaria Savini (voce e percussioni), Alessandro Cei (voce e chitarra) e Simone Faraoni(voce, fisarmonica, flauto dolce tenore e soprano, percussioni). Si tratta di un viaggio fra i canti dei popoli che abitano le sponde del mar Mediterraneo, fra Tirreno, Ionio e Adriatico. Le parole di Predrag Matvejevic e Fernand Braudel incorniciano i canti illuminandoli di nuovi significati. Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose al tempo stesso. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare ma una successione di mari. Non una civiltà ma più civiltà ammassate l’una sull’altra. Il Mediterraneo è un antico crocevia. Da millenni tutto è confluito verso questo mare, scompigliando e arricchendo la sua storia.

Martedì 15 agosto invece sarà la volta dei classici italiani in stile jazz a cura di Talking Ties, mentre martedì 22 agosto spazio a Boa Viagem con “Suoni dal Sudamerica“. Entrambi questo concerti si terranno sempre in piazza Brandi a Montaione, mentre il gran finale della kermesse è in programma il 29 agosto al borgo di Castelfalfi con il Quartagramma Vocal Project, un quartetto vocale e live elettronics. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito ed avranno iniziano alle ore 21.30. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Teatro Scipione Ammirato. Per informazioni è possibile contattare gli ufficio cultura e turismo del Comune di Montaione scrivendo una email a [email protected] o a [email protected], oppure chiamando il numero di telefono 0571 699267 - 265 - 255.