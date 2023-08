Musica suonata Il folclore latino con i Boa Viagem

MONTAIONE

Nuovo appuntamento a Montaione con il Festival della Musica Suonata, la rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Dopo l’esibizione dei Talking Ties la scorsa settimana, che ha fatto seguito al debutto affidato ad inizio mese al gruppo Vincanto per un interessante viaggio tra i popoli del Mediterraneo, stavolta è il turno dei Boa Viagem, che stasera alle 21.30 saliranno sul palco di piazza Branchi per il terzo concerto del cartellone 2023. Si tratta di un quartetto nato dall’incontro di musicisti con radici diverse ma affini nella sensibilità e nell’amore per il Sud America, che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso il colorato continente, assaporando il folclore e perdendosi nei ritmi di questa terra. Un viaggio in un mondo vasto e ricco musicalmente grazie alla mescolanza di varie culture e popoli. Musiche dei compositori brasiliani Hermeto Pascoal, Ernesto Nazareth, Waldir Azevedo e Sivuca (nome d’arte di Severino de Oliveira), dell’uruguayano Hugo Fattoruso, degli argentini Murena e Mariano Mores, Astor Piazzolla e del francese Richard Galliano. Il gruppo è composto da Gabriele Savarese (violino, mandolino e chitarra), Daniel Chazarreta (chitarra e Voce), Pasquale Rimolo (fisarmonica) e Matteo Scarpettini (percussioni).

L’ingresso è libero e in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il teatro Scipione Ammirato di Montaione. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione telefonando al numero 0571 699255 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected] , oppure il Comune di Montaione chiamando lo 0571 699205 o scrivendo a [email protected] Il quarto ed ultimo appuntamento sarà quello di martedì prossimo 29 agosto nel borgo di Castelfalfi con lo spettacolo con Quartagramma vocal project, un quartetto vocale e live elettronic.