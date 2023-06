Musica sull'Arno, "La Nave" fa la spola tra Limite e Tinaia durante l'estate

CAPRAIA E LIMITE

La musica scorre lungo il fiume Arno con l’iniziativa che vede come protagonista “La Nave”, il servizio traghetto, inaugurato domenica, che fa la spola tra Limite e Tinaia durante i mesi estivi. Musica su “ La Nave” è la proposta dalla Pro Loco di Capraia e Limite in collaborazione con la Canottieri Limite, e il patrocinio del comune di Capraia e Limite, per promuovere, con nuove forme di aggregazione e socializzazione, il rapporto della comunità con l’Arno. L’idea nasce dal binomio musica-fiume, con gruppi musicali che suoneranno a bordo de “La Nave”, in uno scenario suggestivo ed originale e, per chi assisterà ai concerti, anche la possibilità di aperitivo e punto ristoro con cibo e bevande, comodamente seduti lungo la sponda dell’Arno.

Le serate sono quattro: domani e 5, 12, 19 luglio, dalle 19, in Lungarno Trento e Trieste. "Con questa iniziativa diamo il benvenuto all’estate 2023", sottolinea l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini. "Siamo felici del nuovo progetto che è un modo innovativo di socializzare e valorizzare il rapporto del paese con il fiume, coniugando tradizione e novità", ha aggiunto Edoardo Antonini presidente Pro Loco Capraia e Limite. Domani il debutto è con “Un fiume di musica” con dj Mirko Mix e Pizzamorzi di Capraia Fiorentina.