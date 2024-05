Musica sacra. Un coro inglese in Collegiata

EMPOLI

Il West Wycombe Chamber Choir, coro inglese formato da 50 componenti con un repertorio misto di musica sacra e profana è in tournée in Italia e grazie all’associazione Harmonia farà tappa anche a Empoli. La Corale Santa Cecilia di Empoli, che ha accettato molto volentieri la richiesta del coro britannico di poter cantare con una formazione italiana, ha così organizzato un concerto di musica sacra per lunedì 27 maggio alle 21 nella splendida cornice della Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti. A dirigere saranno il maestro inglese Barry Hodkinson per il coro West Wycombe Chamber Choir e quello empolese Simone Faraoni per la Corale Santa Cecilia. Un bell’esempio di collaborazione tra associazione per promuovere la cultura. L’Asd Harmonia musica e danza intrattiene infatti rapporti di collaborazione e di scambio con molti cori e orchestre anche giovanili di Regno Unito, Germania, Belgio e Svizzera e non ha mai rinunciato a cercare una location in città per valorizzare il nostro territorio. La Corale Santa Cecilia, dal canto suo, ha curato tutta la parte organizzativa della giornata, provvedendo ad un’accoglienza articolata con visita alla città e rinfresco di benvenuto.

L’iniziativa, oltre al patrocinio, ha ricevuto anche un contributo da parte del Comune di Empoli e il sostengo della Banca di Cambiano 1984 S.p.A. "La collaborazione tra le associazioni culturali è fondamentale non solo per la vita delle stesse associazioni, ma per tutta la comunità – afferma Giulia Terreni, assessore alla Cultura del Comune di Empoli –. Da queste sinergie nascono collaborazioni importanti e preziose, come il concerto in programma lunedì 27 maggio nella Collegiata di Sant’Andrea. Un evento ancora più significativo perché permetterà alla città di apprezzare e ospitare un importante coro inglese e, allo stesso tempo, di far conoscere Empoli e i suoi meravigliosi tesori. Grazie nuovamente alle associazioni Harmonia e alla Corale di Santa Cecilia per questa opportunità". L’ingresso al concerto è libero.