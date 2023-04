Musica per tutti al parco di Serravalle

EMPOLI

Prosegue la rassegna ’Arena Culturale’ al Parco di Serravalle ad Empoli, a cura dell’associazione culturale Jump Live. Doppio appuntamento, infatti, oggi e domani pomeriggio a partire dalle 16.30. Cominciamo dal concerto odierno degli INputh, band fiorentina composta da Sceriffo e Nello alla chitarra e voce e Pennello al piano, voce e cajon. Si tratta di un trio nato dall’unione di tre amici che si considerano come fratelli e che, fondamentalmente, si divertono assieme. Il loro repertorio, suonato in acustico, spazia dagli anni Cinquanta ad oggi della musica italiana. Domani invece spazio a L’Orchestrino. Il palco adiacente al Green Bar nel cuore del parco alle porte di Empoli sta per essere scosso da una brass band tascabile che farà ballare tutti. L’Orchestrino, conosciuto anche per aver accompagnare Bobo Rondelli in qualche concerto dell’ultimo decennio, è composto da musicisti attivi in ogni genere musicale, garantendo un approccio fresco e creativo ad ogni brano. Non solo suonano musiche originali e canzoni popolari, ma anche pezzi di New Orleans, hard-bop, blues e ritmi afrocubani. Inoltre non mancheranno i classici del repertorio ska e cover sorprendenti di artisti come William Parker, Marc Ribot e Art Ensemble of Chicago. L’ingresso è libero.