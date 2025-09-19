Musica e sport si incontrano in centro

Sport e musica andranno a braccetto domani nella decima edizione della manifestazione "Prova il tuo sport!... e prova il tuo strumento", organizzata dall’amministrazione comunale. Un’intera giornata, dalle 15 alle 19, che animerà il centro storico di Cerreto Guidi (la partecipazione è gratuita).

Le varie associazioni sportive del territorio avranno a disposizione il proprio stand per far provare le varie discipline sportive, dando la possibilità a tanti bambini di capire quale è lo sport che fa più al caso loro o permettere a qualche appassionato di avvicinarsi a una determinata disciplina.

Ma come anticipato, insieme allo sport sarà protagonista anche la musica grazie alla locale scuola Muzika, che si metterà a disposizione dei partecipanti per far conoscere loro i vari strumenti musicali, classici e moderni. Per l’occasione la scuola di musica rimarrà aperta e, oltre alla prova in maniera gratuita degli strumenti, sarà possibile conoscere anche i vari insegnanti.

L’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dal Modern Music Institute, sotto la direzione di Mirco Dimitrio. Provando i vari sport o strumenti ogni partecipante guadagnerà un timbro e al raggiungimento dei dieci timbri vincerà una medaglia. Premiazione che si terrà alle 17 alla presenza della sindaca Simona Rossetti e dell’assessore allo sport Davide Toni.