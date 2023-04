Musica e risate con l’arena culturale

Fine settimana all’insegna della musica e delle risate al Parco di Serravalle a Empoli, dove torna la rassegna "Arena Culturale", a cura dell’associazione Jump Live. Si parte con il concerto di Fabrizio Taddei (nella foto), in arte "Il Guappo". Empolese classe 1967, Fabrizio Taddei inizia suonando covers in vari gruppi di zona, mentre i primi brani inediti escono agli inizi degli anni Novanta con il gruppo Avedis, con il quale partecipa con successo a vari concorsi. Poi inizia un’intensa attività live con gli "Echo beach" e con Andrea Ance Lovito dà vita ad una delle prime tribute band di Rino Gaetano, tutt’ora in attività. Dal 2015 al 2017 entra a far parte della band nello spettacolo Frankenstein Jr. portato in scena nei più importanti teatri italiani. Domani, invece, spazio allo spettacolo di stand-up "Control Zeta" di Salvatore Zappia. Salvatore Zappia nasce nel 1985, dal 2017 calca i maggiori palcoscenici in Italia e all’estero, con diverse serate fisse allo Zelig di Milano e nel 2020 registra per Comedy Central una puntata di Zelig C-Lab. In "Control Zeta", Salvatore risponde a domande esistenziali e non, senza che nessuno glielo abbia mai chiesto. Entrambi gli eventi, ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 16.30.