Musica e prosa. La ripartenza vive a teatro

Nove spettacoli, con alcune tra le migliori compagnie teatrali e musicali del territorio, daranno vita al calendario della rassegna "La grande ripartenza", organizzata al Teatro Scipione Ammirato di Montaione da TeatroCastello. Dopo la prova aperta a tutti dello scorso sabato 14 ottobre, attraverso la quale i componenti della compagnia Cerchio di Gesso hanno mostrato al buon pubblico intervenuto come si prepara uno spettacolo, venerdì prossimo 27 ottobre alle 21.15 è il momento del primo spettacolo in programma. Ad aprire la serie di appuntamenti che accompagnerà tutti gli appassionati della Valdelsa fino a febbraio, sarà la compagnia di Castelfiorentino Gli Spiattori, che porteranno in scena lo commedia brillante "Incontriamoci al bar", scritta da Augusta Elena Giglioli con la sapiente regia di Lucia Taddei e Diego Conforti. Sul palco saliranno invece Maria Grazia Baldi, Luciano Bertini, Ena Bianchi, Tamara Bracali, Carlo Campinoti, Roberta Cantini, Floria Fraschi, Augusta Elena Giglioli, Lucia Mannucci, Isa Micheli, Mariella Niccolini, Nicoletta Nozzoli, Rossana Parri, Sergio Socci, Lucia Taddei, Rosanna Ulivieri, Martina Vaccarino e Maria Virgilio. Protagonista della vicenda un bar di paese, che diventa il luogo d’incontri, di pettegolezzi, di segreti. Ma allo stesso tempo offre anche l’opportunità, a un professore in pensione, di elaborare una serie di spunti creativi, trasformandosi così in una impensabile fonte di ispirazione per il suo libro di storie quasi… comuni. Insomma, una rappresentazione a ritmo serrato con un susseguirsi di gag esilaranti per una serata all’insegna del divertimento.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 11 novembre con "Show", a cura della compagnia Contrad’arte. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, mentre per informazioni è possibile rivolgersi a Teatro Castello, telefonando al numero 349 6305037 o scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure all’Ufficio Informazioni Turistiche chiamando il 0571 699255 o inviando una email a [email protected].