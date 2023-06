Musica e prelibatezze per diciotto giorni Al via la 45esima edizione

Era la fine degli anni settanta quando alcuni abitanti di Spicchio, frazione del Comune di Vinci, dediti alla raccolta delle chiocciole nella campagna circostante il paese e nelle olivete del vicino Montalbano, decisero di condividere con il paese sulla riva dell’Arno la raccolta straordinaria di quella stagione. È nata così l’ormai famosa Sagra della Chiocciola, che domani inaugurerà la 45esima edizione. Il cuore di questi 18 giorni di festa, fino al 2 luglio, è naturalmente la possibilità di gustare il tradizionale piatto di chiocciole in umido alla maniera spicchiese, che trova estimatori da mezza regione, ma il menù prevede anche altre specialità toscane. Sono tanti, poi, gli eventi musicale in cartellone con cui si potranno divertire adulti e ragazzi, senza dimenticare le attrazioni con scivoli gonfiabili e giostre per i bambini. Come ogni anno, poi, in occasione della “Cena Azzurra“ spazio anche alla consegna dei premi “Chiocciola d’Oro“ e “Moneta d’oro“. L’appuntamento è al parco dei Mille di Spicchio, con l’apertura degli stand gastronomici che ci sarà a partire dalle ore 19.30.