Musica e motori Aperitivo in sella e le note di Nasca

CERTALDO

Musica alla “V Sagra dell’aria bona”, in piazza Brandi a Marcialla, Certaldo. Domani alle 21.30, è in programma l’atteso concerto del cantautore toscano Nasca. Giovane e promettente artista proveniente dalla scena pop-rock italiana. Ingresso gratuito. La giornata sarà all’insegna della beneficenza con “Amici di Ale” che organizzano il “5° Ricordando Day”, motoraduno aperitivo e pranzo in piazza. La Sagra prosegue lunedì 17 luglio alle 21.30 con l’attrice Chiara Savoi e gli allievi del corso di improvvisazione teatrale che presenta “IMPROcialla con stile” – improvvisazioni stilose partendo da una storia raccontata dal pubblico.

Gianmatteo Lorenzo Nasca parte come chitarrista punk ma scrive canzoni d’amore dall’età di quindici anni. Il suo è un pop che ha l’ambizione di risultare più sofisticato sia nei riferimenti – la tradizione cantautorale italiana – sia per uno storytelling più ancorato alla quotidianità con ironia scanzonata e consapevole. Da sempre amante di Springsteen, Tom Waits, dei cani, dei conigli, degli stivali e del gorgonzola. A cavallo fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 pubblica Gira che gira e Se non ti spiace, due singoli facenti parte della sua prima fatica discografica “I treni sono rock and roll - EP”, editi per Maionese (Matilde Dischi).

La manifestazione estiva è a cura della Pro Loco Marcialla con il patrocinio del Comune di Barberino – Tavarnelle. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Durante tutte le serate sono aperti gli stand gastronomici, bar e pizzeria. "Questa edizione – spiega Damiano Masini, direttore artistico e presidente dell’Associazione culturale Marcialla - sarà all’insegna del nuovo cantautorato italiano, saranno ben tre i cantautori ospiti della festa, un viaggio musicale attraverso stili diversi, esperienze musicali diverse". Stasera era prevista una delle nuove cantautrici italiane, Erica Mou, ma per motivi personali legati all’artista la data è stata annullata. Tra gli spettacoli di rilievo, il concerto del cantautore Alberto Mons il 29 luglio, artista poliedrico e chitarrista fingerstyle. In carnet ci saranno anche altri concerti, spettacoli teatrali e serate dedicate ai più piccoli.