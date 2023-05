Musica d’estate in mezzo all’Arno Si cerca la ’sponda’ di circoli e bar

Un’estate di eventi in riva al fiume. Non saranno i Navigli di Milano, non sarà il lungo Senna di Parigi, ma anche Capraia e Limite sta lavorando al suo calendario di iniziative sulla riva. Obiettivo: tornare a vivere l’Arno, soprattutto con la bella stagione. Sono state inviate in questi giorni le lettere di richiesta di adesione a circoli, bar e ristoranti del Comune per provare a mettere in piedi delle serate, tra giugno e luglio, di musica in mezzo all’Arno. Il progetto pensato dalla Pro Loco di Capraia e Limite, patrocinato dall’amministrazione comunale e in collaborazione con la Società Canottieri Limite 1861 Asd, guarda a un’estate di apericena sulla sponda, "per vivere a pieno la magia del rapporto col fiume, fonte di vita".

Tutto si svolgerà sulla cosiddetta ’nave’ tra Limite e Capraia. Musica live su un palco galleggiante, dunque, e tutto intorno tavolini ai quali poter consumare un drink o condividere l’happyhour con gli amici, punto ristoro e intrattenimento. Un modo decisamente originale per sfruttare la ’zattera’ che anche quest’estate tornerà con il servizio traghetto a fare la spola tra Limite e Tinaia. La ’zattera-battello’ che mette in comunicazione Capraia e Limite con Empoli, manovrata dai volontari della Canottieri, si muove lungo una fune fissata sulle due sponde del fiume. Dal lungarno Trento e Trieste lato Limite e da via della Tinaia lato Empoli, il servizio tornerà presto disponibile. Probabilmente, quest’estate, con una funzione in più: palco notturno dove far esibire le band locali.