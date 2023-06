Musica al Centro Esibizioni libere al pianoforte

Al Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio arriva la Festa della Musica. In occasione della settimana Europea della Musica, infatti, domani a partire dalle ore lle ore 12 vi sarà posto un pianoforte a coda che resterà a disposizione di chiunque voglia suonare ed esprimere la propria creatività musicale. L’evento, organizzato dall’associazione Culturale SilVer in collaborazione con l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, è collegato con il significativo progetto “Il Pianoforte al Centro*Empoli” finalizzato alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura musicale. "Chiunque potrà esibirsi al pianoforte e condividere la propria sensibilità musicale – commenta il maestro Alessio Cioni, concertista empolese, premiato al prestigioso Concorso Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano e docente presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno – Il Progetto de “Il Pianoforte al Centro*Empoli” rappresenta da diversi anni una realtà importante finalizzata al coinvolgimento musicale attraverso momenti di esibizioni totalmente libere e personali. Credo che il miglior modo per rappresentare la settimana Europea della Musica sia proprio quello di offrire la possibilità a tutti di suonare e di esprimere le proprie emozioni. Ringrazio il Centro*Empoli che fin dall’inizio del progetto ha dimostrato interesse e disponibilità nei confronti delle nostre iniziative sempre finalizzate alla valorizzazione ed alla diffusione della cultura musicale".

Il momento clou dell’evento sarà dalle 16 alle 19 in occasione di libere esecuzioni di giovani musicisti alla presenza proprio dei promotori dell’iniziativa, i maestri Sabrina Bessi e Alessio Cioni: ci sarà quindi la possibilità di ascoltare esecuzioni “non programmate” al pianoforte sottolineando ancor più il carattere spontaneo unico e creativo dell’iniziativa. Al termine dell’evento saranno consegnati diplomi e medaglie di partecipazione a tutti gli esecutori. Per informazioni contattare l’associazione culturale SilVer al numero 333 2708867 o l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni al 333 3764731