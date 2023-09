Museo Remiero . Apertura straordinaria

Domenica in tutta Italia si svolgerà la 6° Giornata Nazionale dei Piccoli Musei e il Museo Remiero di Capraia e Limite c’è. Un modo per "rivendicare" il ruolo che i piccoli musei hanno nella costruzione dei territori. Il museo di piazza Battisti sarà aperto dalle 10 alle 19 con un dono per i suoi visitatori. Il regalo? Un omaggio al fiume Arno. A chi varcherà l’ingresso del museo sarà infatti consegnato il testo dell’ingegnere Amerigo Raddi dal titolo "La Navigazione dell’Arno ed i relativi progetti e proposte" scritto nel 1909 e reimpaginato in un agile opuscolo. In una simpatica confezione, anche una foto che è stata recentemente donata al museo: un’immagine dell’Arno ripreso nel tratto di Limite di fronte al monumento ai caduti della guerra del 19151918 e allo scalo storico della Società dei Canottieri di Limite.