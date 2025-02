Museo Leonardiano lanciatissimo: "A gennaio siamo a +10% sul 2024"

Il disegno del drago rinvenuto sulla cappa del camino trecentesco della ex casa bracci è opera di Leonardo? Sarà compito degli esperti esprimere un parere definitivo. Ma Vinci può festeggiare in ogni caso, per due motivi: in primis perché il Museo Leonardiano ha fatto registrare in questo primo mese e mezzo dell’anno un netto incremento rispetto al 2024. E poi perché la nuova scoperta può rappresentare un ulteriore traino in chiave turistica. "La scoperta di questo disegno apre ovviamente anche nuovi scenari in merito al turismo – ha confermato Chiara Pasquali, consigliera con delega alla promozione del territorio, preannunciando l’intenzione di varare più avanti un progetto di valorizzazione ad hoc - prima dell’attribuzione, o meno, a Leonardo, sarà studiato e analizzato. Ed una volta completati la messa in sicurezza e il restauro, è obiettivo dell’amministrazione restituirlo alla cittadinanza e renderlo fruibile ai turisti. E’ innegabile che questa scoperta porterà maggiori flussi verso la nostra città e sarà da noi promossa una campagna per la sua valorizzazione come sta avvenendo oggi per l’Anno del Volo". Lo scorso dicembre, il Museo Leonardiano ha incassato quasi 28mila euro dalla vendita dei biglietti: ne sono stati staccati 1.895 per il solo museo. Una somma a cui vanno aggiunti i 2.700 euro circa di ticket staccati per la Casa di Anchiano. E in attesa dell’ufficializzazione degli ultimissimi dati, trapelano già le prime statistiche di massima.

"Dai primi calcoli, emerge come il Museo abbia fatto registrare lo scorso gennaio un incremento di visitatori del 10% rispetto al medesimo periodo del 2024 – ha anticipato il sindaco Daniele Vanni – l’aumento nei primi dieci giorni di febbraio, a seguito del lancio della campagna con Wikipedro, sembrerebbe esser stato del 50%. Siamo soddisfatti anche perché studiare quel disegno ci permetterà in ogni caso di accendere i riflettori sul rapporto fra Leonardo e la sua città, che non si è esaurito in giovane età". Ma se il disegno dovesse risultare davvero opera del Genio, Vinci potrebbe vincere anche un’altra partita, quella che vede Leonardo in ballottaggio per essere stampato sulle nuove banconote da 100 euro, con la Banca Centrale Europea che scioglierà il dubbio il prossimo anno sulla base di un sondaggio. "Se l’attribuzione dovesse essere confermata, il disegno potrebbe rafforzare la candidatura di Leonardo per le nuove banconote – ha concluso Vanni – e per la nostra città sarebbe un onore".

Giovanni Fiorentino