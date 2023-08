Museo Lab per famiglie a Vinci: Domani un altro incontro

VINCI

L’iniziativa del Museo Leonardiano “Lo sguardo di Leonardo - Museo Lab per famiglie“ non va in vacanza. Anche per tutto il mese di agosto ogni lunedì (alle 11.15 in inglese e alle 12.30 in italiano) saranno proposti dei laboratori per immedesimarsi nei panni di Leonardo, nello stesso tempo artista, scienziato e ingegnere, e di riviverne l’approccio alla vita, la meraviglia e l’interesse che gli suscitava tutto ciò che lo circondava. Partendo da alcuni disegni e testi di Leonardo, le famiglie partecipanti al laboratorio, verranno coinvolte in una serie di esperienze legate ai molteplici interessi del genio Vinciano. A livello pratico le attività riguarderanno la creazione di una spirale ipnotica, una Mini tromba d’aria, la scrittura speculare, elicotteri in natura, un’elica a conduzione di calore, gli elementi macchinali e il disegno in prospettiva. Le attività sono adatte a bambine e bambini dai 5 ai 14 anni, mentre per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico di Vinci telefonando allo 0571 933285 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]