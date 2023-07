Muro pericolante in centro La paura dei residenti

EMPOLI

Un muro pericolante, una porta di accesso fatiscente, ma anche una presunta occupazione abusiva più volte segnalata alle autorità competenti. Il tutto a pochi passi dalla centralissima piazza Matteotti, al centro delle cronache anche pochi giorni fa per l’implementazione del sistema di videosorveglianza che ha portato all’installazione di tre nuove telecamere. La segnalazione arriva da via Rozzalupi, una delle traverse che consentono l’ingresso all’interno della piazza. Una strada a senso unico che proviene dall’edificio dell’Asl e che consente di rientrare verso il centro della città. "Il problema – spiegano alcuni residenti – è nella struttura che si trova pochi metri prima dello stop che consente l’ingresso nella piazza. L’edificio che si affaccia sul marciapiede e sulla strada è pericolante e rischia di cadere in testa a qualcuno".

Le immagini parlano chiaro: si tratta di un edificio di vecchia costruzione che presenta, tra le altre cose, un portone in legno diventato ormai preda del degrado. La situazione è visibile anche ad occhio nudo ed è pericolosa non soltanto per chi passa in macchina, ma anche per chi cammina sul marciapiede. Non è raro vedere pezzi di muro e pietre che cadono. "E’ successo spesso negli ultimi tempi, specialmente durante i temporali che si sono abbattuti sulla città. Abbiamo paura – dicono ancora i residenti – che un giorno succeda davvero qualcosa di spiacevole". E per questo sono state inoltrate diverse segnalazioni. "Ci siamo rivolti spesso in comune, facendo presente la situazione e chiedendo a più riprese un intervento. Purtroppo, nonostante i ripetuti solleciti, non siamo mai stati ascoltati". Un altro problema riguarda poi uno stabile lì vicino, che sembrerebbe da tempo abbandonato. "Qui siamo in piazza Matteotti e abbiamo visto che all’interno di una casa ci sono persone che la stanno occupando. Anche in questo caso siamo davanti a situazioni di sporcizia e degrado che abbiamo spesso segnalato. Ho provato ad affacciarmi – spiega una persona che vive lì vicino – e ho visto chiaramente tracce di persone che stanno all’interno, senza contare la sporcizia che viene abbandonata nei dintorni. Sarebbe ora che qualcuno intervenisse".

Tommaso Carmignani